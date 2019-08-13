На вопросы читателей в прямом эфире ответит председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов

19 августа, в 14.00, гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

В преддверии единого дня голосования в Российской Федерации и выборов депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва Мидхат Рафкатович ответит на вопросы читателей и даст разъяснения по этому важному внутриполитическому событию.

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