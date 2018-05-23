В Instagram появилась кнопка, позволяющая скрыть посты из ленты

В социальной сети Instagram появилась кнопка «отключить», с помощью которой можно скрывать посты и истории пользователей, не отписываясь от них. Об этом сообщается в блоге компании.



«Когда вы отключаете учетную запись, то все равно можете видеть сообщения на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если вы были на них отмечены», — говорится в сообщении.

При этом пользователи, аккаунты которых были скрыты из ленты, не будут получать уведомления об этом.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на значок "…" в профиле пользователя или на его фото. Таким же образом можно отключить этот режим.

Ранее сообщалось, что разработчики Instagram добавили в приложение функцию встроенных платежей.