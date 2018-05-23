Поклонская пожаловалась главе СК РФ из-за карикатуры

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за отказа камчатских следователей возбуждать уголовное дело против художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на Поклонскую и последнего российского императора Николая II.



Сам художник пояснял, что изображение «является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию».

«Когда по жизни бездарный карикатурист лезет грязными руками к Святым — это называется ущербностью и духовным уродством таких «талантов», — написала депутат на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Поклонскую удивила реакция правоохранительных и следственных органов, которые «робко называют подобную мерзость жанровой спецификой, укладывающейся в культурную норму эстетической реакции».

«Может быть, в чью-то «культурную норму» и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность», — добавила депутат.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на свое фото с инаугурации президента России Владимира Путина, которое стало мемом в сети.