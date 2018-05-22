Спецназ Росгвардии и ФСБ задержали в Оренбуржье «Свидетелей Иеговы»

В Оренбургской области следователи задержали организаторов местного отделения «Свидетелей Иеговы» (организация признана российским судом экстремистской). Задержание проводили сотрудники спецназа Росгвардии и представители ФСБ.

Трое участников арестованы, еще шестеро находятся под подпиской о невыезде, передает пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

Возбуждены уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности, участии и организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским.

По данным следствия, нарушителей выявил Центр по противодействию экстремизму областного УМВД.

Правоохранители утверждают, что уже после запрета «Свидетелей Иеговы» обвиняемые устраивали собрания, вербовали новых членов и обсуждали соответствующую литературу.

Ранее «Реальное время» писало, что от татарстанских участников организации требуют вернуть дом, которого нет.