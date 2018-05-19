Потенциальные резиденты промпарка в Ульяновской ОЭЗ готовы инвестировать в проекты 400 млн рублей

Компании, подтвердившие свое намерение стать резидентами индустриального парка «Платформа» на территории портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Ульяновске, планируют инвестировать 400 млн рублей в оборудование для своих проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

В числе таких проектов — немецкая компания, которая будет осуществлять в парке производство автокомпонентов, еще одна — российская — займется изготовлением автоматических дверей лифтов. Продолжает работу над своим проектом компания «НТМ».

В то же время в Набережных Челнах через материнские компании пытаются снизить порог вхождения для челнинских резидентов ТОСЭР и решить проблему финансирования новых проектов.