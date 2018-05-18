Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев: «Стоцкий подходит под нашу модель»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал приобретение Дмитрия Стоцкого:

— Когда речь заходит о селекции, последнее слово всегда за руководством клуба. Мне рассказали об интересе к Стоцкому, я просмотрел много матчей с его участием и пришел к выводу — парень квалифицированный, подходит под нашу модель. В «Уфе» выделялся, был одним из лидеров. Дальше все зависит от того, насколько быстро он проникнется философией «Краснодара». Все-таки «Уфа» играет в другой футбол, постоянно использует пять защитников, — отметил молодой наставник.

Напомним, Дмитрий Стоцкий покинул «Уфу» после успешного сезона команды и заключил контракт с «Краснодаром» на четыре года.

