МИД РФ потребовал от Киева немедленно освободить главу «РИА Новости Украина» Вышинского

В МИДе России назвали арест украинским судом руководителя «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского репрессивными действиями и потребовали его немедленного освобождения.

«В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг. Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня суд в Херсоне арестовал Вышинского. СКР уже возбудил уголовное дело по факту незаконного задержания.