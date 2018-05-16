Следком РФ возбудил дело о незаконном задержании в Киеве главы «РИА Новости Украина»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с задержанием и привлечением к уголовной ответственности в Киеве главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ст. 144 УК России, ст. 299 УК России)», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис «РИА Новости Украина». Они провели обыск, который продолжался около 8 часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Позже Москва направила Киеву две ноты в связи с ситуацией с журналистами «РИА Новости Украина».