Роскачество: в 30% коньяка не используется винный спирт
Роскачество проверило 47 брендов российского и зарубежного коньяка в российской рознице и пришло к выводу, что каждый третий коньяк изготовлен не из виноградного спирта, а из более дешевых аналогов.
Выяснилось, что при изготовлении 15 марок коньяка используется пшеничный или картофельный спирт. При этом юридически назвать это фальсификатом по составу нельзя из-за пробелов в законодательстве, сообщает пресс-служба Роскачества.
Обнаружить подмену экспертам удалось, определив соотношение изотопов углерода, кислорода и водорода.
При этом Роскачество считает, что в ГОСТе на коньяк необходимо зафиксировать в качестве требования к продукции метод определения происхождения спирта, который применяли в своем исследовании эксперты организации.
Ранее сообщалось, что более 20% коньяка на российском рынке является подделкой.БизнесРозничная торговля
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым