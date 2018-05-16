Новости бизнеса

09:12 МСК
Новости раздела
Бизнес

Роскачество: в 30% коньяка не используется винный спирт

08:13, 16.05.2018
Роскачество: в 30% коньяка не используется винный спирт
Фото: pixabay.com

Роскачество проверило 47 брендов российского и зарубежного коньяка в российской рознице и пришло к выводу, что каждый третий коньяк изготовлен не из виноградного спирта, а из более дешевых аналогов.

Выяснилось, что при изготовлении 15 марок коньяка используется пшеничный или картофельный спирт. При этом юридически назвать это фальсификатом по составу нельзя из-за пробелов в законодательстве, сообщает пресс-служба Роскачества.

Обнаружить подмену экспертам удалось, определив соотношение изотопов углерода, кислорода и водорода.

При этом Роскачество считает, что в ГОСТе на коньяк необходимо зафиксировать в качестве требования к продукции метод определения происхождения спирта, который применяли в своем исследовании эксперты организации.

Ранее сообщалось, что более 20% коньяка на российском рынке является подделкой.

БизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также