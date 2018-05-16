Роскачество: в 30% коньяка не используется винный спирт

Роскачество проверило 47 брендов российского и зарубежного коньяка в российской рознице и пришло к выводу, что каждый третий коньяк изготовлен не из виноградного спирта, а из более дешевых аналогов.



Выяснилось, что при изготовлении 15 марок коньяка используется пшеничный или картофельный спирт. При этом юридически назвать это фальсификатом по составу нельзя из-за пробелов в законодательстве, сообщает пресс-служба Роскачества.



Обнаружить подмену экспертам удалось, определив соотношение изотопов углерода, кислорода и водорода.

При этом Роскачество считает, что в ГОСТе на коньяк необходимо зафиксировать в качестве требования к продукции метод определения происхождения спирта, который применяли в своем исследовании эксперты организации.

Ранее сообщалось, что более 20% коньяка на российском рынке является подделкой.