Казанцам прочитают лекции о сексе
2 июня в ЦСК «Смена» для совершеннолетних слушателей пройдет научно-популярный лекторий «Coito ergo sum», на котором расскажут о сексуальном поведении человека.
Программа мероприятия:
Первый лекторий
- 16.00 — доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, председатель совета просветительского фонда «Эволюция» Александр Марков расскажет об эволюционной биологии любви;
- 17.30 — с лекцией «Мифы о сексуальности» выступит врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева;
- 19.00 — доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин расскажет в рамках лекции «Мозг: любовь, секс, привязанность» о влиянии любви на нервную систему и роли генов и гормонов в гендерной настройке мозга.
Второй лекторий:
- 16.15 — искусствовед, заведующий отделом новейших течений Третьяковской галереи Кирилл Светляков расскажет о проявлениях либидо и проблемах репрезентации сексуальных отношений в истории современного искусства;
- 17.45 — кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Качинская расскажет об интимной и обсценной лексике, эротике в устной и письменной культуре и значении выражения ЁТМ;
- 19.15 — выступит известный политолог, специалист по проблемам законотворчества, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман с лекцией «Новое викторианство: стоим ли мы на пороге сексуальной контрреволюции?».
Для участия в мероприятии требуется обязательная регистрация на сайте проекта «Думай!». Там же будет доступна онлайн-трансляция.МероприятияОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым