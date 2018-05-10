Администрация Нижнего Новгорода согласовала митинг против доплат за отопление

Администрация Нижнего Новгорода согласовала митинг жителям Автозаводского района против доплат за отопление. Он состоится 13 мая, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на представителей инициативной группы.

Это уже не первый митинг граждан — 3 мая около 300 человек вышли на стихийный митинг к офису компании «Волгаэнергосбыт» в Нижнем Новгороде и перекрыли проспект Ильича фурой с прицепом. Возмущение жителей вызвали полученные квитанции с доплатой за отопление от 1,5 до 12 тыс. рублей.



После этого мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что платить по квитанциям на оплату коммунальных услуг с завышенными суммами жителям пока не нужно.