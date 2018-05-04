Мэр Нижнего Новгорода после митинга разрешил жителям не платить высокую «коммуналку»

Платить по квитанциям на оплату коммунальных услуг с завышенными суммами жителям пока не нужно. Об этом заявил мэр города Владимир Панов накануне на срочном брифинге, который состоялся в администрации Нижнего Новгорода.

Мэр пояснил, что причиной повышенных квитанций стал спор между Автозаводской ТЭЦ и домоуправляющей компанией «Наш дом». В ТЭЦ утверждают, что в 2017 году общедомовые счетчики вовремя не прошли поверку, поэтому их показания перестали учитывать. Однако этот промежуток времени пришелся на лето, и услуг теплоснабжения жители не получали.

«Все надзорные органы сейчас занимаются этим вопросом, осуществляют проверочные мероприятия. Мы со стороны города будем защищать интересы жителей, потому что я как мэр считаю ситуацию крайне несправедливой. Искренне жаль, что это произошло», — приводит слова Панова официальный сайт Нижнего Новгорода.

Мэр города также пообещал завершить анализ ситуации к 8 мая.

Напомним, что вчера около 300 человек вышли на стихийный митинг к офису компании «Волгаэнергосбыт» в Нижнем Новгороде и перекрыли проспект Ильича фурой с прицепом. Возмущение жителей вызвали полученные квитанции с доплатой за отопление от 1,5 до 12 тыс. рублей.