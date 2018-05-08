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Недвижимость

В Саратове эксперты оценят состояние дома после частичного обрушения стены

10:57, 08.05.2018

Специализированная организация исследует состояние дома по улице Строителей, 27а в Саратове, где накануне вечером частично обрушилась стена.

Как сообщается на сайте администрации города, экспертам предстоит определить, подлежит ли дом восстановлению или сносу. В настоящее время производятся работы по расчистке завала, на месте работает спецтехника.

По уточненным данным, в доме зарегистрировано 106 жителей, из них 16 несовершеннолетних.

«23 гражданина, в том числе трое несовершеннолетних, обратились в пункты временного проживания. Они размещены в гостинице «Сокол». Жители в сопровождении сотрудников МЧС смогли вернуться в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости», — говорится в сообщении.

Накануне в Саратове рухнула стена пятиэтажного дома. Из здания были эвакуированы около 150 человек.

Недвижимость
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