Компания из Татарстана будет осваивать нефтегазовый участок в Самарской области

ЗАО «Алойл» из татарстанских Бавлов стало победителем аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья по Хасановскому участку в Самарской области.

Как сообщает «Интерфакс», компания из Татарстана предложила 24 млн рублей при стартовой цене 16 млн рублей.

Площадь Хасановского участка составляет 397,3 кв. км, извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 0,41 млн тонн, Dл — 2,2 млн тонн, D1 — 5,2 млн тонн, извлекаемые ресурсы газа по категории D1 — 0,09 млрд кубометров.

