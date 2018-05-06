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Власти Ижевска намерены построить новый детсад в городке Машиностроителей

22:33, 06.05.2018
Власти Ижевска намерены построить новый детсад в городке Машиностроителей
Фото: google.ru/maps/скриншот

Власти Ижевска объявили тендер на разработку проекта нового здания детсада в городке Машиностроителей. Начальная стоимость контракта составляет 3 млн рублей.

Официальным заказчиком выступает Служба городского строительства, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что городские власти заказали разработку проекта нового здания детсада на 150 мест. Объект планируется построить рядом с уже существующим дошкольным учреждением, расположенным по адресу: гор. Машиностроителей, 35.

Проект должен быть разработан для того, чтобы включить его в федеральную программу «Развитие образования».

ОбществоОбразованиеВласть Удмуртия
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