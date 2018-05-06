Власти Ижевска намерены построить новый детсад в городке Машиностроителей

Власти Ижевска объявили тендер на разработку проекта нового здания детсада в городке Машиностроителей. Начальная стоимость контракта составляет 3 млн рублей.

Официальным заказчиком выступает Служба городского строительства, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что городские власти заказали разработку проекта нового здания детсада на 150 мест. Объект планируется построить рядом с уже существующим дошкольным учреждением, расположенным по адресу: гор. Машиностроителей, 35.

Проект должен быть разработан для того, чтобы включить его в федеральную программу «Развитие образования».