Главу МВД Пакистана ранили в результате покушения

Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал получил неопасное для жизни ранение в плечо в результате покушения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press со ссылкой на пакистанские власти.



Инцидент произошел сегодня. Мужчина открыл огонь по министру с близкого расстояния, когда тот возвращался к машине после встречи с населением на севере страны.

Нападавший уже арестован. Причины инцидента пока известны.