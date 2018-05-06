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Происшествия

Главу МВД Пакистана ранили в результате покушения

20:31, 06.05.2018

Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал получил неопасное для жизни ранение в плечо в результате покушения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press со ссылкой на пакистанские власти.

Инцидент произошел сегодня. Мужчина открыл огонь по министру с близкого расстояния, когда тот возвращался к машине после встречи с населением на севере страны.

Нападавший уже арестован. Причины инцидента пока известны.

Происшествия
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