Опубликован международный рейтинг фигуристов. Алина Загитова — третья
Международный союз конькобежцев опубликовал обновленный рейтинг фигуристов.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова занимает в ней третью строчку с 3470 очками. Выше нее расположились канадка Кейтлин Осмонд (4174), а также еще одна россиянка Евгения Медведева (3860). При этом обе спортсменки уступили Загитовой на Олимпиаде.
Напомним, ранее гордума Ижевска присвоила Алине Загитовой знак «За заслуги перед городом».Спорт УдмуртияТатарстан
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