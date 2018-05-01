Хакеры взломали сайт Росприроднадзора
Сегодня хакеры взломали сайт Росприроднадзора. При открытии http://rpn.gov.ru/появляется карикатура про блокировку мессенджера Telegram и играет песня из мультсериала «Фиксики».
Стоит отметить, на одежде одного из персонажей присутствует логотип Роскомнадзора.
На момент публикации сайт Росприроднадзора был по-прежнему недоступен.
17 апреля в работе сайта Роскомнадзора возникли перебои из-за возможной DDoS-атаки. Интернет-пользователи отмечали, что перебои в работе начались после того, как ведомство начало блокировать мессенджер Telegram.ТехнологииIT
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