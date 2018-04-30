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Подписывайтесь на канал «Реального времени»

15:07, 30.04.2018
Подписывайтесь на канал «Реального времени»

Присоединяйтесь к каналам интернет-газеты «Реальное время» в мессенджере TamTam.

По утрам подписчики каналов получают дайджест важных новостей минувшей ночи, прогноз погоды и информацию о курсе валют.

Днем редакция присылает интересные и важные тексты, фоторепортажи, видеосюжеты и срочные новости. По вечерам подписчикам приходит дайджестглавных новостей дня.

Подписывайтесь на канал и узнавайте новости в режиме реального времени.

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