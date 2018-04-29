В Башкирии пешеход заплатит 130 тысяч за повреждение сбившего его автомобиля

В Башкирии суд обязал пешехода возместить автовладельцу 130 тысяч рублей как компенсацию за повреждения автомобилю Mitsubishi ASX 1,6. В сентябре 2016 года водитель сбил мужчину в Уфе на улице Софьи Перовской.

Пострадавший получил серьезные травмы, передает пресс-служба прокуратуры.

Впоследствии мужчина отсудил от автовладельца 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд установил, что именно пешеход стал виновником ДТП и обязал его возместить ущерб нанесенный автомобилю.