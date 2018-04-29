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СМИ: птицефабрика «Акашево» намерена купить белгородский агрохолдинг «Белая птица»

00:29, 29.04.2018

Активы агрохолдинга «Белая птица» выставлены на продажу. По некоторым данным, бизнесом интересуется крупный производитель мяса бройлеров из Марий Эл — холдинг «Акашево», который связывают с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье главы Минсельхоза Александра Ткачева).

В белгородском холдинге переговоры с агрокомплексом подтвердили, но пояснили, что говорить о финальной части переговоров пока рано, обсуждаются условия сделки, идет знакомство с активами, сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость «Белой птицы» оценивается в 23 млрд руб.

Напомним, ранее стало известно, что птицефабрика «Лаишевская» войдет в состав субхолдинга «Птицеводство» агрохолдинга «Комос Групп».

ПромышленностьАгропром Татарстан
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