Корпорация развития УР учредила торговый дом «Сделано в Удмуртии»

АО «Корпорация развития Удмуртии» создала дочернюю компанию ООО «Торговый дом «Сделано в Удмуртии».

Его руководителем стала Ольга Стяжкина, сообщает «Коммерсант». Она также занимает пост директора АНО «Центр инвестиционного развития Удмуртии».

Гендиректор корпорации развития УР Дмитрий Генералов рассказал, что основной целью создания ТД «Сделано в Удмуртии» стало продвижение товаров из республики на внешние рынки.

«Торговый дом будет оказывать содействие в реализации товаров местных производителей путем онлайн- и офлайн-позиционирования на мероприятиях, выставках, бизнес миссиях с использованием максимального количества маркетинговых каналов», — приводит издание слова Генералова.

Напомним, что власти УР усиленно занимаются продвижением бренда «Сделано в Удмуртии». В марте сообщалось, что стенд с таким названием появится в Ижевском Leroy Merlin.