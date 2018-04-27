Fiat 500 в марте впервые вошел в топ-10 европейских бестселлеров

Аналитики по итогам марта опубликовали рейтинг самых популярных автомобилей на европейском рынке. Выяснилось, что хэтчбек Fiat 500 впервые в своей истории вошел в десятку европейских бестселлеров. Так, объем продаж Fiat 500 в марте в Европе составил 26,5 тыс. единиц.

Лидерство в топ-10 удерживает Volkswagen Golf, у которого продажи в прошлом месяце составили 54 тыс. единиц. На второй строчке рейтинга самых продаваемых в Европе расположился Ford Fiesta — 39,9 тыс. проданных экземпляров. Renault Clio замкнул тройку лидеров с результатом 37,6 тыс. ед., сообщает «Твое авто» со ссылкой на исследование JATO Dynamics.

Nissan Qashqai и Volkswagen Polo располагаются в первой пятерке. Далее в рейтинге по убыванию — Peugeot 208, Ford Focus, Opel/Vauxhall Corsa, Renault Captur и Fiat 500.

Ранее стало известно, что Volkswagen Polo возглавил топ‐10 самых популярных в России европейских автомобилей.