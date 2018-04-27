В Татарстане сегодня потеплеет до +17

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Сегодня, 27 апреля, в Татарстане будет облачно, но с прояснениями. Утром ожидается дождь. Днем в отдельных районах республики пройдет гроза.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 17 м/с, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Татарстане максимальные температуры воздуха днем будут от +12 до +17 градусов.

В Казани столбики термометра покажут от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах — от +12°С до +15°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре с 23 часов 26 апреля по 18 часов 27 апреля.