В Татарстане сегодня потеплеет до +17
Сегодня, 27 апреля, в Татарстане будет облачно, но с прояснениями. Утром ожидается дождь. Днем в отдельных районах республики пройдет гроза.
Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 17 м/с, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Татарстане максимальные температуры воздуха днем будут от +12 до +17 градусов.
В Казани столбики термометра покажут от +14°С до +16°С. В Набережных Челнах — от +12°С до +15°С.
Ранее МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре с 23 часов 26 апреля по 18 часов 27 апреля.Общество Татарстан
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