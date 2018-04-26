Татарстан попал в тройку регионов-лидеров по объемам жилищного строительства

Татарстан попал в тройку регионов-лидеров по объемам жилищного строительства. Так, в республике введено 5,5% от сданной в эксплуатацию площади жилья в целом по стране. Также в лидерах Московская (15,5%) и Ленинградская (7,6%) области.



Всего в первом квартале 2018 года в России введено в эксплуатацию 209,2 тыс. квартир общей площадью 15,7 млн кв. метров, что на 19,6% больше в годовом выражении, сообщает ИА «Финмаркет» со ссылкой на Росстат.

Ранее стало известно, что в Татарстане ввели в эксплуатацию почти 40% от плана — 909,5 тысячи квадратных метров жилья.