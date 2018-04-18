Власти Саранска в мае планируют открыть приют для бездомных животных

В Саранске в мае планируют открыть приют для бездомных собак и кошек. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на городскую администрацию.

Приют для животных будет состоять из двух корпусов. В одном из них будут размещать бродячих и брошенных хозяевами кошек и собак. Другой корпус будет представлять собой гостиницу для животных.

Там хозяева смогут оставить своих питомцев при отъезде из города. Проживание и питание котов и собак в гостинице будет платным, уточнили в городской администрации.

Ранее глава организационного комитета «Россия-2018» Владимир Бурматов рассказал, что в Саранске приют для бездомных животных к ЧМ-2018 года уже построен.