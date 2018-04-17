В Twitter сообщили о восстановлении работы

Сервис микроблогов Twitter восстановил свою работу. Об этом сообщили в службе техподдержки сервиса.



«Ранее сегодня некоторые пользователи могли испытывать проблемы при отправке и просмотре твитов. Данная проблема решена», — говорится в сообщении.

Some users may have experienced problems sending and viewing Tweets earlier today. This issue is now resolved.

— Twitter Support (@TwitterSupport) 17 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось. что в работе Twitter произошел сбой. При попытке зайти на страницу появляется фраза «техническая ошибка». О сбоях, в частности, сообщали пользователи в Европе, США, России, Японии.