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В Twitter сообщили о восстановлении работы

19:18, 17.04.2018
В Twitter сообщили о восстановлении работы
Фото: pixabay.com

Сервис микроблогов Twitter восстановил свою работу. Об этом сообщили в службе техподдержки сервиса.

«Ранее сегодня некоторые пользователи могли испытывать проблемы при отправке и просмотре твитов. Данная проблема решена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось. что в работе Twitter произошел сбой. При попытке зайти на страницу появляется фраза «техническая ошибка». О сбоях, в частности, сообщали пользователи в Европе, США, России, Японии.

ТехнологииIT
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