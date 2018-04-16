В «ВИМ-Авиа» сменился гендиректор

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» третий раз за период с октября прошлого года сменила гендиректора. Новым главой компании стал Андрей Лайко. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 13 апреля, сообщает «Интерфакс».

Предыдущий генеральный директор (экс-замначальника правового управления «Альфа-банка» Всеволод Кусов) был на посту с декабря 2017 году. Его предшественник Вячеслав Кононенко — бывший первый заместитель гендиректора обанкротившейся «Трансаэро».

Напомним, в середине февраля Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения в «ВИМ-Авиа» за долги в 3,7 млн рублей перед компанией «Спектр-Авиа», переуступившей права требования ООО «РНГО».