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В «ВИМ-Авиа» сменился гендиректор

14:12, 16.04.2018 Сюжет:  Крутое пике «ВИМ-Авиа»
В «ВИМ-Авиа» сменился гендиректор
Фото: ru.wikipedia.org / Igor Bubin

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» третий раз за период с октября прошлого года сменила гендиректора. Новым главой компании стал Андрей Лайко. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 13 апреля, сообщает «Интерфакс».

Предыдущий генеральный директор (экс-замначальника правового управления «Альфа-банка» Всеволод Кусов) был на посту с декабря 2017 году. Его предшественник Вячеслав Кононенко — бывший первый заместитель гендиректора обанкротившейся «Трансаэро».

Напомним, в середине февраля Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения в «ВИМ-Авиа» за долги в 3,7 млн рублей перед компанией «Спектр-Авиа», переуступившей права требования ООО «РНГО».

БизнесТранспорт Татарстан
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