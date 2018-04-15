Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за 3 минуты

Пользователь портала TJ протестировал мессенджер «Диалог М», разработанный государственной компанией «Крымтехнологии», и заявил о проблемах с безопасностью в мессенджере.



«Я протестировал браузерную версию «Диалог М» и убедился, что он не так безопасен, как заявляли авторы. Любой аккаунт можно украсть за 3-4 минуты», — сообщил он.

Отмечается, что взломать аккаунт можно с помощью брешей в системе авторизации. Пользователь также представил подробное описание уязвимости и схему взлома.

Напомним, 15 апреля жители Крыма начали тестировать мессенджер «Диалог М». Разработчики связали ранний запуск сервиса с решением о блокировке Telegram.