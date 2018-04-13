Глава МЧС вступился за командира Генина, арестованного по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Глава МЧС России Владимир Пучков вступился за начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, арестованного по обвинению в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня».



«К сожалению, задержан начальник караула, который первый пошел в огонь. Для меня это — личное, я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному», — цитирует ТАСС Пучкова.

Министр пообещал нанять «мощных адвокатов», чтобы помочь Генину.

«Мы за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии», — добавил он.

Ранее стало известно, что СК РФ возбудил против командира пожарного звена Сергея Генина уголовное дело о халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Напомним, пожар в Кемерово унес жизни 64 человек. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».

