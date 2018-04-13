Сегодня в Татарстане ожидается небольшой мокрый снег и до +8

В пятницу, 13 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный умеренный. Утром на дорогах возможна гололедица.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С.

В Казани днем ожидается от +5°С до +8°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +3°С до +6°С.