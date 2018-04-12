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Арбитраж Башкирии начал банкротство «Индюшкина»

12:35, 12.04.2018
Арбитраж Башкирии начал банкротство «Индюшкина»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури». Банкротства компании потребовала налоговая служба за долг в 211,9 млн рублей.

Из этой суммы 146,8 млн рублей составили долги по налогам, пени и штрафы, передает «Интерфакс». Еще 65,1 млн рублей комплекс задолжал по взносам в Пенсионный фонд.

Банкротить предприятие ФНС начала еще осенью 2017 года.

«Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури», выпускавший продукцию под брендом «Индюшкин», считался одним из крупнейших производителей мяса индейки.

Напомним, что ситуацию с «Индюшкиным» прокомментировал и глава Башкирии Рустэм Хамитов. В интервью телеканалам республики он назвал банкротство птицеводческого комплекса проблемой плохого управления бизнесом.

Бизнес Башкортостан
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