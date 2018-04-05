ОНФ: прививок от гриппа делается меньше, чем указывается в официальных отчетах

Медицинские учреждения дают ложные отчеты по количеству привитого от гриппа населения, к таким выводам пришли эксперты ОНФ и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» на основании проведенного среди медиков опроса.

Две трети (65%) медработников считают, что официальные данные недостоверны и на самом деле прививок делается меньше, чем указывается в отчетах. Одновременно с этим треть (33%) участников опроса утверждают, что им известны случаи приписок при вакцинации от гриппа для того, чтобы обеспечить высокие показатели. Треть участников опроса также отметила, что им известно о негласных указаниях ставить диагноз «ОРВИ» вместо диагноза «грипп».

По словам главы фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, остроту проблемы подтверждают ежегодные публикации в СМИ о выявленных нарушениях в медицинских организациях, когда после составления отчетов о проведенной вакцинации закупленные дозы вакцины от гриппа просто выливались в канализацию.

— Половина (51%) респондентов сообщили, что в их медицинских организациях лабораторная диагностика при постановке диагноза «грипп» не проводится. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что о реальных масштабах заболеваемости гриппом приходится только догадываться. По-видимому, у медработников есть основания с недоверием относиться к официальным статистическим данным, — заключил Эдуард Гаврилов.

По данным Роспотребнадзора, в 2017 году прививку от гриппа сделали 46% россиян (66,4 млн человек), 85% которых прошли вакцинацию за счет федерального бюджета. При этом на сайте госзакупок размещены контракты Минздрава России на закупку вакцины от гриппа на сумму 4,9 млрд руб. за счет федеральных средств.