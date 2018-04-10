Адвокат Telegram пошутил по поводу передачи ФСБ ключей от мессенджера

Адвокат компании Telegram Павел Чиков опубликовал в своем telegram-канале фото якобы обращения Павла Дурова к главе ФСБ Александру Бортникову по поводу передачи ключей шифрования.

«Направляю вам ключи (две штуки) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями», — говорится в заявлении.

Позже Чиков добавил, что автор фотографии с заявлением и ключами неизвестен, а сам пост является шуткой.

«Неизвестному автору — поклон. Кто-то уже должен был такое сделать», — написал он.

Ранее Telegram разъяснил чиновникам, что исполнить требования — передать ключи дешифровки ФСБ — невозможно технически из-за особенностей шифрования сообщений.