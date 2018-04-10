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Адвокат Telegram пошутил по поводу передачи ФСБ ключей от мессенджера

19:20, 10.04.2018
Адвокат Telegram пошутил по поводу передачи ФСБ ключей от мессенджера
Фото: realnoevremya.ru/ Тимур Рахматуллин

Адвокат компании Telegram Павел Чиков опубликовал в своем telegram-канале фото якобы обращения Павла Дурова к главе ФСБ Александру Бортникову по поводу передачи ключей шифрования.

«Направляю вам ключи (две штуки) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями», — говорится в заявлении.

Позже Чиков добавил, что автор фотографии с заявлением и ключами неизвестен, а сам пост является шуткой.

«Неизвестному автору — поклон. Кто-то уже должен был такое сделать», — написал он.

Ранее Telegram разъяснил чиновникам, что исполнить требования — передать ключи дешифровки ФСБ — невозможно технически из-за особенностей шифрования сообщений.

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей. 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.

ТехнологииТелекоммуникации
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