Нижний Новгород опередил Казань по стоимости жилья в новостройках

Нижний Новгород превзошел Казань по ценам на квартиры в новостройках в I квартале 2018 года. Об этом сказано в исследовании федерального портала «Мир квартир».

Средняя стоимость кв. м жилья в Нижнем Новгороде по итогам трех месяцев 2018 года составила 68398 рублей, увеличившись за квартал на 3,5%. Средняя цена квартиры в столице ПФО достигла 4 млн 282 тыс. 464 рублей (прирост за квартал 4,7%).

В Казани цены на жилье в новостройках немногим меньше Нижнего Новгорода. Так, средняя стоимость кв. м жилья в столице Татарстана за тот же отчетный период составила 68398 (+3,5%), а средняя стоимость квартиры упала на 4% — до 3 млн 915 тыс. 973 рублей.

Отметим, что среди крупнейших городов России по стоимости жилья в новостройках Нижний Новгород и Казань заняли 11-е и 12-е места соответственно.

Среди городов Татарстана в рейтинг также вошли Набережные Челны, заняв 32-е место по России.

Ранее «Реальное время» провело свой анализ рынка первичной недвижимости Нижнего Новгорода и определило самые дешевые и самые дорогие новостройки.