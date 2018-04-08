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Адвокат Telegram опроверг информацию о британском гражданстве Дурова

13:57, 08.04.2018
Адвокат Telegram опроверг информацию о британском гражданстве Дурова
Фото: commons.wikimedia.org / Cyprianio

Юрист мессенджера Telagram Павел Чиков опроверг информацию о британском гражданстве его основателя Павла Дурова и назвал ее «фейком». Об этом Чиков сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее информацию о британском гражданстве опроверг и сам Павел Дуров.

Также Чиков заявил, что рассказ бывшего партнера Дурова Антона Розенберга о шифровании сообщений в Telegram, полностью совпадает с ответом мессенджера Роскомнадзору про секретные и облачные чаты.

Юрист Telegram призвал пользователей взвешивать поступающую информацию и не вестись на «вбросы фейков».

Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.

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