Адвокат Telegram опроверг информацию о британском гражданстве Дурова

Юрист мессенджера Telagram Павел Чиков опроверг информацию о британском гражданстве его основателя Павла Дурова и назвал ее «фейком». Об этом Чиков сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее информацию о британском гражданстве опроверг и сам Павел Дуров.

Также Чиков заявил, что рассказ бывшего партнера Дурова Антона Розенберга о шифровании сообщений в Telegram, полностью совпадает с ответом мессенджера Роскомнадзору про секретные и облачные чаты.

Юрист Telegram призвал пользователей взвешивать поступающую информацию и не вестись на «вбросы фейков».

Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.