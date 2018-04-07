США заблокировали проект Совбеза ООН по сектору Газа

Соединенные Штаты во второй раз заблокировали проект заявления Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

«Очень жаль, что несколько минут назад одна из 15 стран выступила против, хотя 14 стран были готовы принять заявление. Это очень безответственно, бесчувственно со стороны делегации США», — цитирует Мансура «РИА Новости».

По его мнению, подобные решения США усугубляют натиск на палестинское гражданское население со стороны Армии обороны Израиля.

Напомним, что ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии.