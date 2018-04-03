«Газпром Межрегионгаз Казань» предъявил требования к «Фонике Гипс» на 14,4 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Фоника Гипс» Евгений Грабалин сообщил о получении уведомления от АО «Газпром Межрегионгаз Казань» о включении требования в размере 14,4 млн рублей в реестр кредиторов компании.

Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

12 марта Арбитражный суд РТ признал «Фонику Гипс» банкротом по упрощенной процедуре и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Евгений Грабалин. Иск о банкротстве «Фоники Гипс» подал «Эксперт Трейд». Сумма исковых требований составила 435,6 тыс. рублей.

Напомним, 25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия. Ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей.