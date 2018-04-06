Суд оставил под арестом ответственного за пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня»

Кемеровский областной суд оставил под стражей на два месяца Игоря Полозиненко — руководителя компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня».

Защита просила изменить меру пресечения. Адвокаты указывали, что Полозиненко не пытался скрыться, сотрудничал со следствием и передал все необходимые документы. К тому же у него болеет супруга. Сам Полозиненко на заседании суда не присутствовал, общение с ним шло по видеосвязи.

«Суд постановил оставить без изменения меру пресечения», — передает «Интерфакс» слова судьи Дмитрия Ежова.

Ранее от пяти фигурантов уголовных дел о пожаре в кемеровском ТЦ поступили жалобы на арест.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».