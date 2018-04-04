В Госдуме предложили запретить продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л
Группа депутатов Госдумы от «Единой России» внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (ПЭТ) объемом более 0,5 л, исключая продукцию на экспорт.
«Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации», — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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