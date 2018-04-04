В Госдуме предложили запретить продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (ПЭТ) объемом более 0,5 л, исключая продукцию на экспорт.

«Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям.