Минниханов в Москве встретился с министром промышленности и торговли РФ Мантуровым

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках поездки в Москву встретился с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Темой для обсуждения стали вопросы выполнения ряда совместных профильных программ, а также направления по взаимодействию республики и министерства, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в конце января Мантуров в рамках рабочей поездки в Казань посетил опытно-конструкторское бюро им. Симонова. Мантурову продемонстрировали результаты работ, выполняемых по текущим государственным контрактам. Он посетил стенд электроавтоматики, где были представлены цифровые технологии проверки оборудования беспилотных воздушных судов при выполнении ими различных задач.