Новости общества

21:51 МСК
Новости раздела
Общество

Минниханов в Москве встретился с министром промышленности и торговли РФ Мантуровым

17:23, 03.04.2018
Минниханов в Москве встретился с министром промышленности и торговли РФ Мантуровым
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках поездки в Москву встретился с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Темой для обсуждения стали вопросы выполнения ряда совместных профильных программ, а также направления по взаимодействию республики и министерства, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в конце января Мантуров в рамках рабочей поездки в Казань посетил опытно-конструкторское бюро им. Симонова. Мантурову продемонстрировали результаты работ, выполняемых по текущим государственным контрактам. Он посетил стенд электроавтоматики, где были представлены цифровые технологии проверки оборудования беспилотных воздушных судов при выполнении ими различных задач.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан