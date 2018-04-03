Путин подписал закон, вводящий ответственность за 0,3 промилле в крови водителя

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

Закон не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем по пробе выдыхаемого воздуха, однако теперь опьянение можно определить и по анализу крови.

Административное наказание за пьяное вождение — 30 000 руб. и лишение прав на полтора года.

Ранее сообщалось, что в России могут расширить сеть центров освидетельствования нетрезвых водителей. Это позволит трезвым водителям быстрее доказать свою невиновность.