«Ижводоканал» приостановил тендер на строительство насосной станции за 29 миллионов рублей

МУП «Ижводоканал» приостановило тендер на строительство насосной станции за 29,1 млн рублей для дома по улице 10 лет Октября. Причиной послужила жалоба, направленная в ФАС.

Проведение аукциона было запланировано на 9 апреля, следует из сообщения на портале госзакупок.

Станция должна быть построена до 1 февраля 2019 года, говорится в техзадании. На объект должна быть предоставлена гарантия на четыре года.

Напомним, в начале марта глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о грядущей отставке руководства «Ижводоканала».

По итогам 2017 года водоканал Ижевска впервые за долгое время получил прибыль. Ее размер составил около 50 млн рублей.

