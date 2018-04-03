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«Ижводоканал» приостановил тендер на строительство насосной станции за 29 миллионов рублей

14:12, 03.04.2018
«Ижводоканал» приостановил тендер на строительство насосной станции за 29 миллионов рублей
Фото: google.ru/maps/скриншот

МУП «Ижводоканал» приостановило тендер на строительство насосной станции за 29,1 млн рублей для дома по улице 10 лет Октября. Причиной послужила жалоба, направленная в ФАС.

Проведение аукциона было запланировано на 9 апреля, следует из сообщения на портале госзакупок.

Станция должна быть построена до 1 февраля 2019 года, говорится в техзадании. На объект должна быть предоставлена гарантия на четыре года.

Напомним, в начале марта глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о грядущей отставке руководства «Ижводоканала».

По итогам 2017 года водоканал Ижевска впервые за долгое время получил прибыль. Ее размер составил около 50 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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