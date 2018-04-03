СМИ: в кемеровском управлении МЧС началась выемка документов

Правоохранители проводят выемку документов в управлении МЧС по Кемеровской области. Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Следователи проводят выемки документов по всем проверкам, проведенным в ТРЦ, а также по проверкам госконтрактов», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что следственные действия проводятся уже второй день.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».