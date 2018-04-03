Следователи установили всех причастных к теракту в метро Петербурга

Следователям удалось установить всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Заказчик, организатор и исполнители не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации, что представляло сложность при расследовании.

По словам Петренко, в качестве обвиняемых по делу привлечены 11 человек, все они содержатся под стражей. Сейчас расследование находится в завершающей стадии.

Напомним, что 3 апреля 2017 года в петербургском метро прогремел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника, еще 50 человек получили ранения.