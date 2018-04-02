К «Новой нефтехимии» Мусина предъявили первые требования на 309,4 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Новая нефтехимия» Эдуард Киреев сообщил о получении первого требования кредиторов от ООО «Автопаркинг». Сумма требований составила 309,4 млн рублей.

Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Отметим, что «Автопаркинг» также находится в стадии ликвидации. Арбитраж Татарстана признал организацию банкротом в ноябре 2017 года. Также нужно отметить, что учредителем «Автопаркинга» является Айрат Тумакаев — гендиректор ООО «Новая нефтехимия».



Напомним, что 19 марта Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Новая нефтехимия», бенефициаром которого является экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, и открыл процедуру конкурсного производства. Начальную процедуру банкротства в «Новой нефтехимии» запустили еще в октябре прошлого года. Тогда с иском в суд обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка». Сумма требований составляет 161,5 млн рублей.