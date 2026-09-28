Юные триатлеты Татарстана встретились на VI этапе Детской лиги в Казани

Более 200 детей 7–12 лет из разных районов республики вышли на старт

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В воскресенье в Казани прошел шестой этап республиканских соревнований Детской лиги по триатлону. Участие в стартах приняли более 200 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет из разных районов Татарстана. Третий год подряд генеральным партнером серии выступает группа компаний «СМУ-88». В этот же день состоялись чемпионат и первенство по дуатлону-кроссу среди взрослых.

Соревнования прошли на Майдане у озера Светлое Лебяжье. Для участников 7—8 и 9—10 лет дистанция включала 800 метров бега, 2,5 километра велогонки и еще 400 метров бега. Спортсмены 11—12 лет преодолели 1,5 километра бегом, 5 километров на велосипеде и завершили дистанцию 800-метровым беговым этапом.

«Здорово видеть, как с каждым этапом Детская лига собирает все больше ребят, которые любят спорт и не боятся ставить перед собой новые цели. Для нас важно поддерживать проекты, которые с раннего возраста прививают интерес к спорту и помогают ребятам развивать характер, дисциплину и стремление к результату», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Сезон Детской лиги включает восемь этапов в разных городах Татарстана. В программу входят соревнования по зимнему дуатлону, акватлону, триатлону и дуатлону-кроссу. Казанский старт стал шестым этапом серии в 2026 году.

Сезон открылся в феврале в Казани соревнованиями по зимнему дуатлону. В апреле около 300 юных спортсменов приняли участие в акватлоне в Нижнекамске. Третий этап состоялся в Кукморе, где участники преодолевали дистанции по плаванию и бегу общей протяженностью до 3 километров. В июле соревнования прошли на Кремлевской набережной в Казани, а в августе — на городском пляже «Кама» в нижнекамском поселке Красный Ключ.

Детская лига РТ по триатлону проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России. В 2024 году участие в лиге приняли более 1 300 юных триатлетов, а уже в следующем сезоне их число превысило 1 700 человек.

За вклад в развитие детского спорта и поддержку спортивных инициатив группа компаний «СМУ-88» была удостоена звания «Партнер года» премии «Спортивная Казань».