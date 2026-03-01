Международная кейс-конференция «Логистика Будущего»

12 марта cтолица Татарстана станет площадкой для профессионального разговора о будущем складской и транспортной логистики. В Korston Tower Kazan пройдет традиционная международная кейс-конференция «Логистика Будущего», где рынок обсудит ключевые технологии, управленческие решения и точки роста отрасли.

В фокусе конференции — рынок складской недвижимости Казани, внедрение WMS-систем, автоматизация и роботизация, цифровизация транспорта, снижение операционных и производственных рисков. Участники получат практические кейсы внедрения WMS, обсудят тренды и решения для оптимизации бизнеса.

В деловой программе — представители федеральных операторов, IT-разработчики и практики рынка, включая экспертов R1 Development, Атеуко, Perfect RED, Новейшие Технологии ЛС, Почта России, SCANCODE, EME, DSM-Logistics, Вертер.СОФТ, Азъ-группа и др.

Программа конференции включает деловую сессию и отраслевую экскурсию на Индустриальный парк Дружба, где участники смогут увидеть реальные логистические решения в действии.

Конференция «Логистика Будущего» ориентирована на CEO, директоров по логистике, девелоперов, представителей ритейла, производства и транспортно-логистических операторов. Каждый делегат получит федеральный справочник Гид Склады РФ 2026.



Контакты оргкомитета: +7 922 188-77-07, +7 922 120-20-56

В.О. 18+

