Х5 запустил в Татарстане программу реализации локальных фермерских продуктов

X5 развивает сотрудничество с агроагрегатором по закупке сельскохозяйственной продукции у фермеров республики

Фото: предоставлено пресс-службой X5

Из-за небольшого объема выращенного урожая им сложно пробиться в крупные торговые сети, но с появлением специализированного агрегатора эти препятствия будут устранены.

Агроагрегатор принимает продукцию вне зависимости от ее количества, объединяет в стандартные партии и подготавливает их к продаже. Такой подход позволяет X5 наладить системную работу с фермерами и мелкими сельхозпроизводителями. Это означает, что к ним будут применяться единые требования к качеству продукции, а фермеры получат гарантированные объемы сбыта и централизованную логистику, что выгодно для всех участников проекта.

Агроагрегатор выступает в роли связующего звена, заключая договор с мелкими производителями и крупными торговыми сетями. Его основная задача — собрать продукцию от нескольких хозяйств, привести ее к единым стандартам и подготовить к регулярным отгрузкам. Ассортимент агроагрегатора включает весь «борщевой набор» — картофель, капусту, лук, морковь и свеклу.

предоставлено пресс-службой X5

Проект успешно прошел тестовый период. По итогам 2025 года им было отгружено в торговые сети 10,5 тысячи тонн продукции. В этом году планируется собрать и реализовать не менее 15 000 тонн овощей для торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», сообщил руководитель проекта «Агроагрегатор» торговой сети «Пятерочка» Сергей Клюйко.

Это сотрудничество выгодно всем. «Фермер получает стабильный сбыт своей продукции и может планировать будущее. Агрегатор развивает сеть фермеров-партнеров, с которым мы всегда поддерживаем открытый диалог, делимся своими планами и целями. Торговая сеть получает продукцию, выращенную с соблюдением всех стандартов, чтобы конечный покупатель всегда имел свежие и качественные овощи на столе», — подчеркнул Сергей Клюйко.

Х5 настроена и дальше расширять плодотворное сотрудничество с Татарстаном. Стороны обсудили ограничения в развитии компании в регионе, связанные с существующими регуляторными нормами, и возможности привлечения новых инвестиций на территорию. Рустам Минниханов согласился проанализировать текущую ситуацию и потенциальные ниши, пообещав поддержать инициативу. При этом он подчеркнул, что в приоритете у сети должны быть интересы татарстанских производителей, доля местной продукции на полках магазинов должна увеличиваться.

«Мы можем обучить людей поставлять вам на полку качественную, хорошую продукцию. И в плане логистики, чем везти товар издалека, наверное, местный товар будет для вас интереснее», — ответил раис.

Таким образом, Х5 и Татарстан нашли общие точки соприкосновения для расширения сбыта продукции местных аграриев.