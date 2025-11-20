Новости экономики

16:54 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 21 ноября

18:14, 20.11.2025

Все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 21 ноября
Фото: Реальное время

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 21 ноября. Все основные денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля. Сильнее всего опустился евро.

Доллар подешевел на 0,21 рубля, юань — на 0,06 рубля, а евро — на 1,18 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,73 рубля;
  • евро — 92,6 рубля;
  • юань — 11,28 рубля.
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть606.2
  • Нижнекамскнефтехим79.95
  • Казаньоргсинтез64.6
  • КАМАЗ82.2
  • Нижнекамскшина36.8
  • Таттелеком0.587